Da Torino: "Non è impossibile questo scambio tra Juventus e Napoli"

L'ultima idea di mercato che coinvolge la Juventus e il Napoli riguarda un possibile scambio. Ne parla oggi sulle sue pagine La Stampa, che non esclude un trasferimento di Federico Chiesa all'ombra del Vesuvio e di Giovanni Di Lorenzo alla Continassa.

Il quotidiano torinese sottolinea che l'attuale 7 bianconero non viene ritenuto incedibile dalla Vecchia Signora, mentre il capitano azzurro è in rotta con il club di De Laurentiis e ha chiesto la cessione anche attraverso le dichiarazioni del suo agente Giuffredi. Lo scambio "non è impossibile" secondo La Stampa, anche se sarà eventualmente necessario aggiungere una somma cash a favore della Juventus che valuta Chiesa circa il doppio di Di Lorenzo, per il quale il Napoli chiede circa 20 milioni di euro. I ragionamenti tra le due società sono in corso.