Da Torino - Osimhen-Juve plausibile solo con un addio: guadagna meno di Vlahovic

Le vie del mercato sono infinite. Perché se Victor Osimhen è finito al Galatasaray, perché non può andare alla Juventus? Infatti l'ipotesi rilanciata ieri dalla RAI è anche plausibile, sebbene si giochi molto su un incastro che attualmente è difficile da concedere. Perché nella cura dimagrante degli stipendi bianconeri c'è sempre chi prende - parecchio - più degli altri. È Dusan Vlahovic, che attualmente non sta performando come sarebbe lecito aspettarsi da chi prende 12 milioni di euro netti all'anno, 23 lordi.

Poi certo, c'è anche da pensare che Aurelio De Laurentiis non lascerà partire gratis il suo attaccante. Ma come visto nella scorsa estate, la Juventus non ha problemi a investire eventualmente grosse cifre se riesce a piazzare gli esuberi. Certo, continua a essere Vlahovic la chiave, però è anche vero che alcune cessioni - magari della Next Gen, pensando a Mbangula che forse non troverà troppo spazio - potrebbero facilitare perché sono plusvalenze complete. E poi, non per ultimo, quest'anno ci sarà anche la mano data sia dalla Champions che dal Mondiale per Club della FIFA, sempre che venga portato a termine.

Dunque quale sarebbe la valutazione? De Laurentiis ha fissato una clausola per l'estero, ma non per l'Italia. Poi però deve arrivare qualcuno con il famoso assegno, più lo stipendio di Osimhen. Non una situazione semplice da dipanare nemmeno per il Napoli che rischia di vedersi il nigeriano a un anno dalla scadenza e con la necessità di una cessione. Perché, almeno per ora, il rinnovo non è ancora ufficializzato e questo toglie potere contrattuale. Ma anche lo avesse, forse l'avventura di Osimhen al Napoli è finita. A riportarlo è Tuttojuve.com.