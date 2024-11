Da Torino parlano di un clamoroso scambio tra Napoli e Juve: i dettagli (e le difficoltà)

Idea di scambio tra Napoli e Juventus, questa l'indiscrezione di Bianconeranews.it, portale dedicato alle questioni di casa Juventus. L'affare coinvolgerebbe Giacomo Raspadori e Nicolò Fagioli. Così scrive il portale.

"Raspadori sarebbe un profilo ideale per la Juventus, che cerca un giocatore polivalente in grado di agire da esterno o da seconda punta. Il responsabile dell’area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, conosce bene il giocatore, avendolo portato al Napoli. La sua duttilità potrebbe risultare preziosa per il progetto tecnico di Thiago Motta. E concretizzarsi a costo zero.

Dall’altro lato, infatti, Nicolò Fagioli è un nome che piace molto al Napoli. Il centrocampista bianconero, reduce da una stagione importante e dal rinnovo contrattuale, è valutato circa 30 milioni di euro. Tuttavia, il suo futuro a Torino non appare così sicuro: diverse squadre italiane e straniere hanno già manifestato interesse nei suoi confronti. Antonio Conte, in particolare, potrebbe vederlo come un rinforzo ideale per il centrocampo partenopeo, in linea con le esigenze di gioco della sua squadra.

Un eventuale scambio Fagioli-Raspadori consentirebbe a entrambe le squadre di rinforzare i rispettivi reparti in modo mirato, senza affrontare un eccessivo esborso economico. Tuttavia, l’operazione appare ancora in una fase embrionale, e sarà fondamentale, nel caso dovesse svilupparsi in qualcosa di più concreto, capire se i due club troveranno un accordo sul valore dei cartellini e sulle modalità di trasferimento".