Dall'Inghilterra - De Bruyne vuole la Champions ed è intrigato dall'opzione Napoli

Kevin De Bruyne è il nome che accende gli entusiasmi in casa Napoli. Come riportato dal Times, che conferma la trattativa, il belga, il cui contratto scade il 30 giugno, desiderava prolungare la sua avventura all'Etihad Stadium per almeno un altro anno. Tuttavia il Manchester City ha deciso di non rinnovare il suo accordo, il che significa che sarà un free agent quest'estate.

Numerosi club hanno già manifestato interesse per De Bruyne, sei volte campione di Premier League. Il talento belga è convinto di poter continuare a esprimersi ai massimi livelli e spera di restare in Europa. Tra le opzioni, il Napoli si è assicurato un posto nella Champions League per la prossima stagione, rendendolo un potenziale approdo intrigante.