Napoli-De Bruyne, Repubblica: c’è fiducia! La famiglia apre al trasferimento, i dettagli

vedi letture

La prossima settimana dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli vuole presentarsi all’appuntamento con il tecnico salentino con un asso nella manica ed è in pressing per Kevin De Bruyne, capitano del Manchester City che ha già annunciato il proprio addio a parametro zero al termine della stagione.

L’edizione online di Repubblica scrive: “Nelle prossime settimane è attesa la risposta dell'ex City Kevin De Bruyne. La società partenopea è fiduciosa di strappare il sì del centrocampista, tanto più che la famiglia in questo momento preferirebbe il trasferimento in una città come Napoli. Conte lo aspetta, De Bruyne è chiamato a una risposta. Nelle prossime settimane si capirà se l'affare potrà davvero andare in porto”.