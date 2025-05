Tmw - Conte, Juve alla finestra: il ritorno è molto più di una suggestione

Massimiliano Allegri è a Roma. Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, secondo la quale il tecnico ex Juventus e Milan si trova attualmente nella capitale per assistere agli Internazionali di tennis e non, almeno per adesso, con l'obiettivo di incontrare la proprietà giallorossa. Fatto sta che, sottolinea sempre il quotidiano, nei prossimi giorni potrebbe arrivare in città anche Dan Friedkin e Allegri rappresenta sicuramente uno dei primi nomi per il dopo-Ranieri in panchina.

Su Allegri c'è pure il Napoli

Sette punti in tre giornate. Tanto manca al Napoli per vincere il quarto scudetto nella propria storia. Anche col tricolore alle porte, non sono mancati gli scricchiolii su un possibile addio di Antonio Conte a fine stagione. Il tecnico salentino è legato al club azzurro da un contratto fino al 2027, ma nelle ultime settimane non ha nascosto un certo malumore, principalmente legato al mercato di gennaio, quando ha visto partire Kvaratskhelia senza portare a casa i rinforzi che avrebbe voluto. Discorsi rimandati alla fine del campionato di Serie A, ma alla finestra c’è la Juventus, oggi in mano a Igor Tudor ma nei cui ambienti, secondo quanto raccolto da TMW, il grande ritorno di Conte è molto più che una suggestione.