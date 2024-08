Dal Portogallo - Neres sorpreso dalle parole di Schmidt: si è sempre impegnato

Dopo la sconfitta in campionato col Famalicão l'allenatore del Benfica Roger Schmidt, visto l'evolversi della trattativa tra il Napoli e David Neres, ha dichiarato a riguardo della mancata convocazione del brasiliano: "Il giocatore vuole andare via, il Benfica è in trattative concrete con il nuovo club e ho bisogno di giocatori totalmente concentrati sul Benfica, soprattutto all'inizio della stagione, ed è per questo che oggi non era in rosa".

Secondo le informazioni raccolte dal giornale portoghese A Bola, la scelta delle parole del tecnico ha causato un certo disagio a Neres. Il mancino è naturalmente consapevole dell'interesse del Napoli, e accoglie con favore la possibilità di passare al Campionato italiano - soprattutto perché le condizioni salariali saranno più alte -, ma sente di aver mantenuto l'impegno quotidiano. Soprattutto perché il Napoli non ha ancora presentato alcuna proposta formale: né al Benfica né ai rappresentanti del giocatore.

Inoltre, Neres si trova bene al Benfica e si sente amato dal club, sia dai tifosi che all'interno della stessa struttura rossa. Il giocatore brasiliano non nasconde la voglia di giocare con più regolarità, ma resta a disposizione per dare il suo contributo al Benfica. In questo senso le dichiarazioni di Roger Schmidt, anche se hanno sorpreso il giocatore, non minano il rapporto tra loro.