Dall'Inghilterra - Osimhen, in arrivo l'offerta del Chelsea: dovrà accettare i limiti salariali

Il Chelsea torna a puntare Victor Osimhen, nelle prossime ore il club inglese potrebbe recapitare un'offera ufficiale sia al giocatore che al Napoli.

Il giornalista inglese Ben Jacobs, ben informato sui movimenti di mercato dei club di Premier, riferisce su X: "Il Napoli ha l'impressione che, dopo i nuovi incontri, arriverà un'offerta definitiva dal Chelsea per Victor Osimhen. Il club italiano ritiene che il calo del prezzo richiesto abbia convinto il Chelsea a perseguire una formula non temporanea. Il Chelsea procederà solo a condizioni rigide e si trova in una posizione più forte poiché il PSG, con cui Osimhen ha concordato i termini, non ha ripreso i colloqui fino ad oggi. Osimhen può diventare uno dei giocatori con i guadagni più alti del Chelsea, ma deve accettare la struttura salariale basata sugli incentivi. Altrimenti il ​​Chelsea passerà ad altri obiettivi. Il Chelsea è attualmente in trattative attive, avendo discusso di un prestito all'inizio del mese".

