Dalla Francia - Osimhen ha già dato l'ok al Galatasaray! Trattativa in fase avanzata

Nelle ultime ore è stata paventata l'ipotesi che Victor Osimhen vesta la maglia del Galatasaray. Dopo che la sua cessione è saltata, sia in Arabia Saudita che in Premier League, il centravanti nigeriano sta prendendo in considerazione la Turchia e avrebbe già dato il suo benestare.

A riferirlo è Fabrice Hawkins, giornalista ed esperto di mercato dell'emittente francese RMC Sport: "La delegazione del Galatasaray sarà a Napoli nelle prossime ore. Victor Osimhen è d'accordo per unirsi al club turco in prestito Il Napoli vuole che se ne vada Trattative tra i club".