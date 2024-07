Dalla Spagna: Napoli interessato a Guerra, ma c'è un altro club in pole

vedi letture

Tutti pazzi per Javi Guerra. A 21 anni il centrocampista del Valencia è definitivamente esploso e diversi club hanno mostrato interesse nel corso delle ultime settimane. Anche un'italiana: il Napoli. In Spagna, invece, il giocatore è finito sul taccuino delle dirigenze di Barcellona e Girona. A riportarlo è As, secondo cui al Valencia è arrivata però una solo proposta ufficiale.

Il Girona ha avanzato un'offensiva mettendo sul piatto 18 milioni di euro. La richiesta è un po' più alta, ma non di parecchio. E così ad oggi il Girona risulta essere il club in pole position per assicurarsi le prestazioni di Guerra. Secondo Dazn, Javi Guerra non interessa soltanto al Napoli in Italia, ma anche il Milan lo tiene nella sua shortlist se dovesse saltare l'operazione per Youssouf Fofana.