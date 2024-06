Dalla Spagna - Napoli su Javi Guerra, il Valencia fissa il prezzo: previsto incontro con l'agente

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. Uno dei nomi che piacciono per il centrocampo è quello di Javi Guerra del Valencia

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: uno dei nomi che piacciono per il centrocampo è quello di Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Stando a quanto riportato dal network locale Plaza Deportivo, il cartellino del giocatore spagnolo è valutato intorno ai 25 milioni di euro.

Su di lui c'è l'interesse non solo del Napoli, ma anche di Barcellona e Manchester United. Per discutere della posizione del classe 2003 è previsto un incontro nei prossimi giorni tra il suo agente e la dirigenza del Valencia. Il club non vuole scendere oltre i 25 milioni di euro per liberarlo, poiché le casse richiedono almeno 20 milioni e il Villareal detiene una percentuale sulla rivendita. Situazione tutta da monitorare per il giovane talento spagnolo, il Napoli è alla finestra.