Dalla Spagna - Natan, il Betis tratta col Napoli: la formula proposta dagli spagnoli

Il Betis, che segue da tempo il centrale del Napoli, ha bisogno di un paio di difensori per rinforzare la difesa.

Il Betis Siviglia sta trattando con il Napoli il prestito del difensore centrale brasiliano Natan. Il Betis è alla ricerca di un prestito dopo il mancato accordo per l'acquisto di Soumalia Coulibaly, per il quale il Borussia Dortmund intende fissare un'opzione di acquisto di 10mln.

Il club spagnolo, oltre alla trattativa con il Napoli per Natan, ne ha aperte una con l'Internacional di Porto Alegre per l'acquisto di Vitao, e un'altra per l'uruguaiano Cáceres con i messicani dell'América. Il Betis, che segue da tempo il centrale del Napoli, ha bisogno di un paio di difensori per rinforzare la difesa dopo la partenza di Pezzella e l'infortunio di Mendy. La dirigenza spagnolo vorrebbe Natan in prestito con diritto di riscatto, lo riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.