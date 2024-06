Dalla Spagna - Rafa Marin-Napoli, accordo col Real: i dettagli sulla trattativa

Rafa Marin, difensore di ritorno al Real Madrid dal prestito all'Alaves, è vicinissimo al Napoli.

Rafa Marin, difensore di ritorno al Real Madrid dal prestito all'Alaves, è vicinissimo al Napoli. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito su Relevo le ultime sul centrale spagnolo: "Napoli e Real Madrid sono ancora in trattativa per Rafa Marín. Il difensore centrale, dopo un fruttuoso prestito al Deportivo Alavés, dove è stato protagonista della sua prima esperienza in Liga, ha la possibilità di lasciare il club madrileno e approdare in Serie A. La trattativa tra i club prosegue e l’accordo è vicino, in attesa di risolvere alcuni problemi.

La predisposizione di Rafa Marín è stata totale in ogni momento, consapevole dell’importanza di continuare ad aggiungere minuti dopo una buona stagione in Liga. Il difensore centrale, che aspettava ordini da Valdebebas (si parlava addirittura di lui come sostituto di Nacho), ha l’accordo totale con il Napoli. Nonostante Rafa Marín fosse arrivato all'Alavés in prestito la scorsa estate, sarebbe sbarcato al Napoli di proprietà, ceduto dal Real Madrid. Certo, i blancos risparmierebbero un'opzione di riscatto, formula che hanno già utilizzato, ad esempio, con Miguel Gutiérrez al Girona".