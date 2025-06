Musah senza fretta, Gazzetta: "Il Milan alza pretese, ma il Napoli non farà rilanci"

La trattativa tra il Napoli e Musah sembrava non subire rallentamenti e andare senza intoppi verso un finale positivo. Ma il Milan ha alzato il muro nei confronti del club partenopeo. L'offerta degli azzurri di 25 milioni di euro pare non bastare più, ma ad oggi non c'è intenzione da parte del Napoli di alzare ulteriormente le cifre dell'affare in questione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport da parte delle sue squadre non c'è questa gran fretta nel chiudere la trattativa, ma se il club campione d'Italia decidesse di affondare il colpo lo farebbe alle sue condizioni, giocando anche sulla volontà del ragazzo di trasferirsi visto le ultime stagioni non esaltati in rossonero, ma si attendo sviluppi nelle prossime ore.