Danilo congelato: Thiago Motta preferisce Zirkzee a Raspadori

Giuntoli apre all'ipotetico scambio tra Napoli e Juve con Raspadori in bianconero e Danilo alla corte di Conte. Ma, come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, il tecnico dei bianconeri, Thiago Motta, in attacco preferirebbe avere Zirkzee che ha già allenato a Bologna.

"Raspadori piace a Giuntoli (che lo aveva portato a Castel Volturno). Thiago Motta preferirebbe però avere con sé di nuovo Zirkzee, finito di nuovo ai margini del progetto di Amorim, dopo aver segnato due gol all’Everton a inizio dicembre", si legge sul giornale.