Danilo ha l'accordo col Napoli: tratta con la Juve a cui chiede due condizioni

Danilo Luiz è uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa in questa finestra invernale di calciomercato. A riferire le ultime sull'argomento è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X scrive: "Danilo Luiz ha chiesto una buonuscita alla Juventus per andarsene. Nel frattempo il brasiliano vuole essere ceduto senza un indennizzo per il trasferimento. Danilo ha già l'accordo sui termini del contratto con il Napoli per un contratto fino al 2026".

#Danilo Luiz has asked a severance-pay to #Juventus to leave. Meanwhile the brazilian wants to be sold without #transfers fee. Danilo has already agreed personal terms with #Napoli for a contract until 2026. #transfers