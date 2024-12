Danilo sempre più difficile? Parole a sorpresa di Thiago Motta

Il Napoli è su Danilo per gennaio, lo ritiene perfetto come centrale per completare il reparto, ma è molto difficile che il brasiliano lasci la Juventus a metà stagione. Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di TNT Sport Brasil dove ha risposto alle critiche che sono state mosse di recente proprio all'ex City.

"Danilo ha sempre affrontato le difficoltà con serietà e correttezza, continuando a lavorare e a cercare di aiutare la squadra. Questo dice molto sul giocatore, ma soprattutto sulla persona. Abbiamo il privilegio di avere con noi un calciatore e un uomo con queste qualità. Con noi, a volte ha giocato, altre volte no, ma è sempre rimasto lo stesso, continuando a lavorare con impegno. Domani (oggi) avrà, insieme al gruppo, l’opportunità di affrontare una grande squadra e, insieme, faremo il massimo per far funzionare il gioco, disputare una grande partita e portare il risultato dalla nostra parte."