Non solo Napoli, anche il Milan su Nunez: sondaggio dei rossoneri

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano del futuro dell'attaccante del Liverpool Darwin Nunez: "Il Napoli ha chiesto informazioni, come sapete sta cercando un attaccante. Ma anche il Milan sta cercando un centravanti, vi ho detto che uno dei nomi nella testa di Massimiliano Allegri era Dusan Vlahovic. Ma vi segnalo anche un sondaggio del Milan per Darwin Nunez, sappiamo che è un'operazione economicamente complicata".

