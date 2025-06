Incontro Manna-Tare per Musah, Sky: mancano alcuni dettagli. Si tratta anche con Beukema

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, partendo dalla trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne: “Contratto da due anni più uno di opzione, c’è un bonus alla firma. E’ stata una lunga trattativa, perché i contratti del Napoli sono particolarmente dettagliati. C’era qualche discorso con i diritti d’immagine, perché De Bruyne ha dei contratti con sponsor tecnici e multimilionari, c’è stata una trattativa anche da questo punto di vista.

Ma c’è un colpo di fulmine che è scattato immediatamente, da quando Manna ha avuto quest’idea, è andato a Manchester e ha convinto il giocatore. Poi la famiglia, la moglie che è stata a Napoli per cercare casa, poi gli assist di Lukaku e Mertens che sono molto amici di De Bruyne e quindi hanno spinto affinché accettasse. Alla fine domani sarà a Roma, dovrebbe partire da Bruxelles alle 6.55 e arrivare alle 8.57 a Fiumicino. Poi andrà a Villa Stuart per le visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto.

Il Napoli non si ferma a De Bruyne, oggi incontro tra Manna e Tare per cercare di chiudere l’operazione Musah, che ancora non è definita in tutti i dettagli. Ma il Napoli lo vuole, come vuole Beukema, sta trattando sul contratto, prima poi di andare a parlare col Bologna. Poi arriverà un esterno, un terzino destro e almeno un altro centrocampista. Insomma il Napoli farà un super mercato”.