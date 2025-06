Simeone via? Dalla Spagna: Betis in pole, ma ci sono anche due big portoghesi

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli campione d'Italia, potrebbe dire addio all'azzurro nel corso di quest'estate. L'argentino, reduce da una stagione con poco spazio alle dipendenze di Antonio Conte, potrebbe essere alla ricerca di una nuova avventura in vista del 2025/26. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il futuro del classe '95 potrebbe essere in Liga, con il Real Betis in prima fila per assicurarsene le prestazioni.

Il club andaluso segue da vicino la situazione del Cholito, considerandolo un rinforzo ideale per l'attacco. Ma comunque non è l’unica opzione sul tavolo per il centravanti ex Verona: anche in Portogallo si registra un forte interesse, con Sporting CP e Benfica che monitorano con attenzione l’evolversi della situazione.

Simeone, 29 anni, ha chiuso la stagione al Napoli con un ruolo da comprimario, non ha giocato quasi mai titolare, e la prospettiva di un minutaggio ridotto anche per la prossima annata ha spinto il giocatore a valutare altre destinazioni. Il suo profilo – esperienza in Serie A, senso del gol e mentalità da lottatore – piace molto a club che cercano garanzie immediate in zona offensiva. Il Napoli, dal canto suo, non si opporrà alla cessione e attende offerte concrete nelle prossime settimane.