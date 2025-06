De Bruyne-Napoli, Sky: si lavora sui diritti d’immagine, ultimi dettagli da sistemare

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Quando firma Kevin De Bruyne? C’è, come spesso capita nei contratti del Napoli, qualcosa da sistemare sui diritti d’immagine. Le parti stanno lavorando affinché questi ultimi piccoli ostacoli nella parte contrattuale tra il Napoli e gli avvocati del giocatore possano essere risolti. Affinché poi De Bruyne possa, finiti gli impegni con la nazionale belga, fare le visite mediche e poi firmare con il Napoli”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi della SSCNapoli, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa per Kevin De Bruyne: "L'operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta da me. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli...".