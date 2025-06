Ndoye-Napoli, Cdm: "Raggiunta intesa con l'entourage, ma occhio alla Premier"

Dan Ndoye del Bologna è il primo obiettivo sul mercato per il club azzurro. Il giocatore piaceva già a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. Decisiva la sua scelta di restare a Bologna: è stata sua la rete decisiva nella finale di Coppa Italia. Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola con i dettagli sulla trattativa e una novità legata all'affare.

“Piace tanto a Conte, è un profilo che sa cimentarsi nelle due fasi ed ha margini di miglioramento. Un’intesa di massima con l’entourage è stata raggiunta anche se bisogna fare attenzione alle insidie Premier, sono frequenti i contatti anche con il Bologna per abbassare la richiesta di 40 milioni. Non è escluso che possa esserci un’ulteriore accelerazione nel corso della prossima settimana”.