Cosa succede con Osimhen? Le ultime di Romano: "Le mosse di Al-Hilal e Galatasaray"

Sul suo canale Youtube, il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha aggiornato la trattativa tra Osimhen e l'Al-Hilal spiegando che il Galatasaray è ancora in corsa: "L'Al-Hilal offre 65 milioni più di 5 bonus e non i 75 della clausola perché questa cifra la pagherebbe in tre soluzioni. il Galatasaray però tratta con Osimhen sull’ingaggio per avere l’ok per poi trattare col Napoli".

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva: "L'Al-Hilal vuole chiudere subito per Victor Osimhen e il Napoli ha fretta di cederlo quanto prima per stappare la bottiglia del mercato col tesoretto in arrivo. Si parte da lì, dal valore della clausola, 75 milioni, il prezzo sul cartellino che l'Al-Hilal, in un precedente e recente tentativo, aveva già provato ad abbassare di qualche milione. La risposta di De Laurentiis era stata negativa: nessuno sconto".