Di Lorenzo e Kvara inamovibili, Di Marzio: "Era chiaro dalla firma di Conte"

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dei casi Di Lorenzo e Kvara.

"Non avevamo dubbi, come abbiamo raccontato. Era tutto chiaro dal momento della firma di Conte, Di Lorenzo e Kvaratskhelia fanno parte dei giocatori che non si sarebbero mossi", le parole del giornalista che non ha mai avuto dubbi in merito.