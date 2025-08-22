Diouf-Inter, Repubblica conferma: "Manna l'aveva mollato da qualche giorno"

Il Napoli accelerando con il Lipsia per il ritorno di EljfElmas con la formula del prestito con diritto di riscatto. Considerando la volontà di Conte di puntare anche sul 4-4-1-1 con tutti i big del centrocampo in campo, il macedone sarà una sorta di jolly per la sua propensione di fare l’esterno offensivo tattico, ma può agire anche da mezz’ala e da trequartista, scrive Repubblica.

Non arriverà, invece, Andy Diouf: l’Inter ha praticamente chiuso l’acquisto del centrocampista del Lens che il diesse Manna aveva trattto e - aggiunge il quotidiano - mollato da qualche giorno. Resta da capire se ci sarà un altro mediano o se Conte sfrutterà la fisicità di McTominay e Gilmour, quando Anguissa giocherà in Coppa d’Africa.