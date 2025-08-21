Retroscena Diouf: il Napoli l’ha mollato subito dopo l’infortunio di Lukaku, il motivo

Ieri alle 23:02Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli ha mollato la pista Andy Diouf, centrocampista del Lens che domani svolgerà le visite mediche con l’Inter, subito dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Segno che prima di impegnarsi seriamente su un mediano, il club vuole capire se va fatto un investimento serio per la punta non limitandosi al prestito oneroso, riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

I prossimi giorni saranno decisivi per definire il Napoli del futuro. Rasmus Højlund resta il primo nome sulla lista, ma ci sono ancora diversi passaggi da superare, con la concorrenza di club come il Bayern Monaco. Solo dopo la conclusione di questa trattativa, il club valuterà eventuali alternative sia in attacco sia a centrocampo. Potrebbe tornare a circolare il nome di Carney Chukwuemeka del Chelsea.