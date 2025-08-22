Hojlund, oggi il Napoli offrirà contratto! Romano: "Il giocatore ha un desiderio"

vedi letture

Il Napoli è pronto ad avanzare per Rasmus Hojlund, primo obiettivo per la sostituzione di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, oggi il Napoli conta di fare passi avanti col giocatore. Il Manchester United ha fretta di sistemare l'uscita e già ieri ha dato l'ok sia al prestito oneroso con diritto riscatto che ovviamente all'obbligo di riscatto, ma il giocatore preferirebbe essere acquistato.

Secondo quanto riferisce il giornalista ed esperto di mercato, Hojlund ha chiesto in primis che non vuole sentirsi un pacco postale, ritornando poi allo United per poi rischiare un nuovo prestito. Vuole sentirsi importante, crede di poter dare il suo meglio anche a Napoli e chiede garanzie. Oggi il Napoli intanto farà la sua proposta economica del contratto, qualsiasi sia la formula, obbligo o diritto per l'acquisto nella prossima stagione.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".