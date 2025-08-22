Niente Diouf, Manna era già su altri obiettivi: due le piste per il mediano

Mancano una decina di giorni alla fine del mercato, il Napoli vuole chiudere con quattro colpi: Hojlund (o un altro rinforzo per l’attacco), Juanlu Sanchez, Elmas e un centrocampista fisico, scrive il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto proprio sul mediano dopo che Andy Diouf è sfumato, sottolineando che il Napoli ha esplorato altre strade, si è concentrato su obiettivi diversi e il francese ha raggiunto l’accordo con l’Inter che sborserà 25 milioni per portarlo via dal Lens.

Per dare un’alternativa concreta ad Anguissa, secondo il Cdm il Napoli ha individuato altri due nomi per riempire quella casella: si tratta di Carney Chukwuemeka in uscita dal Chelsea (2003) e Djaoui Cissè del Rennes (2004), nazionale francese Under 21. Sono entrambi degli under 22, quindi per la lista serie A non occuperebbero spazio, al momento Chelsea e Rennes però non aprono a prestiti e servono operazioni a titolo definitivo. La priorità però ad oggi è il centravanti.