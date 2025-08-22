Clamoroso retroscena da Udine: "Su Zanoli pure la Roma, può finire nell'affare Dovbyk"
L'Udinese sta provando ad accelerare sul mecato. Il Messaggero Veneto nella versione on line racconta di contatti con i procuratori di Nicolò Zaniolo ma anche di Alessandro Zanoli del Napoli, svelando un retroscena di rilievo sul mercato del club partenopeo che si muove su più tavoli per il sostituto di Lukaku.:
"Una risposta secca l’Udinese l’ha chiesta ieri anche a Zanoli. In questo caso il problema non è l’accordo tra società, già trovato col Napoli sui 5 milioni per la cessione a titolo definitivo, bensì l’indecisione di Zanoli che piace anche alla Fiorentina e che ieri è stato sondato in maniera consistente anche dalla Roma, che potrebbe inserire l’operazione nella possibile cessione di Artem Dovbyk al Napoli. Anche in questo caso l’Udinese vuole capire se può mettere la freccia e chiudere, oppure passare velocemente a un altro profilo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro