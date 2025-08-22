Ultim'ora Hojlund-Napoli, Sportitalia: "Offerte da Bundes e Premier, ma ADL è fiducioso"

vedi letture

Come riferito dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia su X, prosegue con fiducia, al netto della concorrenza da Bundesliga e Premier, il tentativo del Napoli per Rasmus Hojlund "svelato in esclusiva lunedì. Il nodo è sempre quello della formula del trasferimento, con l’attaccante del Manchester United che vorrebbe fosse inserito l’obbligo di riscatto per il suo cartellino", si legge sul suo profilo. Insomma, ore calde per il suo eventuale arrivo. Tanta concorrenza per il gioiellino in vetrina dello United pronto a lasciare l'Inghilterra dopo due anni tra alti e bassi.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".