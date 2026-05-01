Lukaku-Milan, il principale ostacolo è l'ingaggio. Ma occhio al Galatasaray
Il possibile asse tra Napoli e Milan per Romelu Lukaku si scontra con un nodo tutt’altro che semplice: lo stipendio. Come evidenziato da Tuttosport, l’operazione resta complicata soprattutto per l’ingaggio del centravanti belga, che attualmente percepisce circa 8 milioni netti a stagione. Una cifra fuori dai parametri rossoneri, dove nessun giocatore raggiunge tali livelli come base fissa. “Sarebbe necessario un passo importante da parte del giocatore per ridursi lo stipendio”, sottolinea il quotidiano, condizione imprescindibile per rendere concreta l’ipotesi.
Futuro Lukaku, occhio al Galatasaray
Al momento il Milan guarda anche ad altri profili, ma il nome di Lukaku resta sullo sfondo. Intanto, sul belga si muovono anche altri club: possibili offerte dalla Turchia, con il Galatasaray vigile anche in base al possibile effetto domino legato a Osimhen. Più defilata, invece, l’opzione Arabia, che non sembra scaldare particolarmente l’attaccante del Napoli.
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