Rapporto sgretolato con l'Inter e investimenti a Milano: perché a Lukaku piace il Milan

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Romelu Lukaku lascerà il Napoli in estate e negli ultimi giorni è emersa la pista Milan. L'attaccante belga si trasferirebbe volentieri in rossonero, come riportato da Tuttosport: "Lui non disdegnerebbe il ritorno a Milano, dove ha diversi interessi e dove ha investito, il rapporto con la piazza interista si è sgretolato dopo il suo addio del 2023.

Ma allo stesso tempo ci sarebbe da mettersi alle spalle il duello, tutt’altro che da galantuomini, che c’è stato in passato con Zlatan Ibrahimovic, oggi senior advisor di RedBird e tra gli uomini operativi dentro le dinamiche del Milan".