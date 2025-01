Dopo il flop in Bundes, Elmas può rientrare in Italia: sull'ex azzurro c'è la Lazio

vedi letture

Eljif Elmas può rientrare in Italia. Il nome del centrocampista macedone, attualmente in forza al Lipsia, piace a diversi club di Serie A fra i quali la Lazio. I biancocelesti, che stanno lavorando alla cessione di Gaetano Castrovilli, potrebbero infatti puntare sull'ex Napoli come pedina per integrare il centrocampo di mister Baroni. Un discorso a parte, comunque, rispetto all'altro nome caldo di queste ore, quel Jacopo Fazzini dell'Empoli che resta sempre obiettivo sensibile e per il quale la concorrenza è rappresentata dal Napoli.

L'avventura di Elmas in Bundes, finora, non è stata delle migliori: pagato circa 25 milioni dal Lipsia lo scorso gennaio, ha raccolto nella passata stagione soltanto 255' in campionato. Non va meglio in questa, dove il classe '99 ha collezionato 6 presenze tra Bundesliga, Champions e Coppa, per un totale di soli 89 minuti. A riportarlo è TMW.