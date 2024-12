Dorgu, il Napoli lo segue per l'estate: impossibile che lasci Lecce a gennaio

Il Lecce non ha mai posto veti all'addio di nessuno, anche perché l'obiettivo dei salentini è quello di salvarsi, valorizzare calciatori, rivenderli per fare cassa e comprarne altri pronti a esprimere tutto il loro talento. Dopo l'arrivo di Marco Giampaolo, la società ha ritrovato anche un po' di tranquillità, dovuta al rendimento sul terreno di gioco, ma anche al carattere del tecnico, che ha risollevato l'ambiente.

La prerogativa a gennaio è quella di non indebolire la rosa e di conseguenza se Patrick Dorgu vorrà andar via dovrà aspettare giugno. Impossibile che il club giallorosso si privi del danese in inverno perché significherebbe dover intervenire prepotentemente sul mercato per ovviare a quella partenza. Intanto continuano i sondaggi di Napoli e Milan: non è un mistero che Antonio Conte lo consideri l'esterno perfetto per il suo gioco, ma anche i rossoneri lo apprezzano e in estate faranno un tentativo. A riportarlo è TMW.