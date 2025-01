Dorgu, ricca offerta del Man United ma il Lecce rifiuta: il motivo

vedi letture

C’è un calciatore che piace molto al Napoli, si tratta di Patrick Dorgu del Lecce, un esterno di grande valore individuato dalla società e Antonio Conte per rinforzare le corsie laterali. Sul classe 2004 c'è però una forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League con Chelsea e Manchester United che hanno più volte mostrato interesse.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, proprio i Red Devils hanno fatto un tentativo per acquistare Dorgu già in questa sessione invernale di calciomercato. Una ricca offerta quella del Manchester United, che è stata però rifiutata dal Lecce: la società giallorossa ha intenzione di rimandare in estate tutti i discorsi per la cessione del gioiellino danese.