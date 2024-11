Dorgu, rischio asta. Difficile che il Lecce lo ceda a gennaio

C'è anche la Juventus tra le pretendenti a Patrick Dorgu. Non è passata inosservata, riporta infatti Tuttosport, la presenza di uno scout bianconero al Penzo in occasione del posticipo di lunedì tra Venezia e Lecce: i fari bianconeri - si legge - erano puntati in particolare sul laterale sinistro giallorosso, comunque nel database degli osservatori della Juventus già da diversi mesi (tanto che già la scorsa estate il dt Cristiano Giuntoli, prima di ingaggiare Cabal dal Verona, aveva sondato il terreno).

Corsa a tre

Il Lecce all’epoca l’aveva dichiarato incedibile, convinto di poterlo vendere a un prezzo ben più alto dodici mesi dopo rispetto ai 15 milioni che diversi club erano pronti a mettere sul piatto. Su Dorgu (già autore di 3 gol in 12 presenze) c’è pure l’interesse di Napoli (piace molto ad Antonio Conte, che lo voleva già ad agosto) e Milan (in caso di cessione di Theo Hernandez), oltre a quello degli inglesi Chelsea e Tottenham.

Difficile a gennaio

Insomma, appare difficile che l’esterno possa cambiare maglia già a gennaio, salvo formule creative. Senza sottovalutare il rischio di un’asta per accaparrarselo. Per questo - conclude Tuttosport - la Juventus per rimpiazzare l’infortunato Cabal sta tenendo d’occhio alcune piste alternative più semplici da raggiungere. Una di queste conduce a Ben Chilwell, in uscita dal Chelsea, senza escludere che esca qualche asso dalla manica di Giuntoli.