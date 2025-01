Duello Napoli-Juve in estate? Dall’Inghilterra: piace Hojlund del Man United

Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United e della nazionale danese, sarebbe tra gli "osservati speciali" in casa Juventus per rinforzare l'attacco a giugno.

Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal portale specializzato "TalkSport", il giocatore non sarebbe tra gli incedibili per Ruben Amorim, tecnico dei "Red Devils", cosa che potrebbe spingere la Juve a fare un'offerta per il cartellino. Su Hojlund, che ha già giocato in Italia con la maglia dell'Atalanta, ci sarebbe un altro club di Serie A, il Napoli.