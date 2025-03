Ultim'ora E’ fatta per il rinnovo di Meret, manca solo l’annuncio: cifre e dettagli

E’ fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli, tutto pronto per l’annuncio. Lo riferisce sul sito di RaiSport il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Alex Meret ha rinnovato per altri due anni (2.5 milioni netti a stagione senza bonus) lasciando al Napoli una opzione per la terza stagione. Secondo l'entourage la comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare al massimo entro i primi giorni di aprile. Non appena risolte le normali trafile burocratiche tipiche del club partenopeo”.

