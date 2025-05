Non solo i 75mln di Osimhen: altre due cessioni per aumentare tesoretto

Mercato importante per il Napoli in vista della prossima stagione. Si parla di grandi nomi per il ritorno in Champions League. De Laurentiis spenderà tanto anche perché gli introiti saranno notevoli anche in riferimento alle cessioni. Ne parla Tmw.

"I soldi arriveranno dalla cessione di Victor Osimhen sul quale è fortissimo il pressing della Juventus e pure la corte saudita. Altre uscite, da Giovanni Simeone a Cyril Ngonge, aiuteranno il club ad avere ancor più tesoretto. E poi non è finita: il Napoli vuole anche un altro difensore importante da affiancare a Marianucci, a Buongiorno e a Rrahmani per completare un super pacchetto arretrato".