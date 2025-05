De Bruyne tentatissimo dal Napoli: la moglie ha già studiato la città

Sta per accendersi il mercato del Napoli. De Laurentiis punta a nomi importanti nell'anno del centenario. L'elenco degli obiettivi lo fa Tmw con i dettagli per ogni trattativa. Si parte dalle due principali, i due futuri svincolati di lusso.

"Kevin de Bruyne a centrocampo, con André Zambo Anguissa che può lasciare la Campania per l'Arabia Saudita. Sul tavolo due anni con opzione per il terzo a cifre da top player, KDB tentatissimo dall'ipotesi, la moglie che è già stata a studiare la città e le zone dove vivere... Si può fare, così come per Jonathan David in uscita a zero dal Lille anche se in questo caso il nodo commissioni non è certo indifferente. L'offerta c'è, starà al canadese ora valutarla e nel caso rilanciare".