Elmas è in Italia! Sky: viaggia verso Napoli, ecco quando svolgerà le visite mediche

È tutto pronto per il ritorno di Eljif Elmas al Napoli: mancano ormai gli ultimi passaggi per il trasferimento del macedone dal Lipsia. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 1999 è già in Italia in questo momento ed è in viaggio verso Napoli dove arriverà in serata. Elmas svolgerà le visite mediche di rito nella giornata di domani, per poi firmare il contratto che lo legherà agli azzurri. Operazione in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni.

Eljif Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.