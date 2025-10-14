Gazzetta - Norton-Cuffy, il Napoli ci sta pensando: c'è anche la Juve
Brooke Norton-Cuffy del Genoa sta facendo molto bene e sta attirando su di sé l'attenzione di diversi club. Dopo un campionato in punta di piedi, ecco l'esplosione nel Genoa. Prima terzino, poi centrocampista d'assalto, sta vivendo mesi magici. Vinto l'Europeo Under 21 con l'Inghilterra, è ormai sulla bocca di tutti. Il suo scopritore Marco Ottolini sta per sbarcare alla Juve e guarda caso Brooke è diventato un obiettivo bianconero. In verità anche il Napoli ci sta pensando, senza escludere gli appetiti esteri. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
Con la partita contro il Genoa si è concluso un piccolo mini-ciclo di sei gare in poco meno di un mese per il Napoli, che ora tornerà in campo sabato 18 ottobre alle 18 contro il Torino. Ecco nel dettaglio l'elenco delle prossime sfide che attendono gli azzurri. Sta per aprirsi un altro ciclo importante e si giocherà di fatto quasi sempre ogni tre-quattro giorni con il coinvolgimento di tutte le competizioni, Supercoppa e ottavi di Coppa Italia compresi. Ecco il calendario dei prossimi due mesi:
OTTOBRE
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
DICEMBRE
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15
GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
