Anguissa sogno del Galatasaray, dalla Turchia: "La strategia del club per gennaio"

Frank Zambo Anguissa è il sogno di mercato del Galatasaray. Ne scrivono in Trchia. L’intenzione del club turco sarebbe quella di rafforzare l’organico qualora riuscisse a qualificarsi tra le prime 24 in Champions League e quindi in viaggio verso gli ottavi di finale attraverso i play-off. Un sogno, però, destinato a restare tale. Difficile credere che il Napoli possa rinunciare al suo leader che, tra l'altro, a gennaio sarà impegnato con il suo Camerun in Coppa d'Africa. Anguissa è un fedelissimo di Conte, ha già segnato due gol e per tre volte è stato Mvp Serie A in campionato.