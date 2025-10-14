Vergara, rinnovo a un passo: presto l'annuncio. Retroscena sull'estate

Lavoro per il presente e per il futuro per il Napoli. In questi giorni si parla molto di rinnovi di contratto. Uno è davvero vicino come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. "In settimana la società del presidente Aurelio De Laurentiis ufficializzerà la blindatura del centrocampista Antonio Vergara.

Il gioiellino classe 2003 ha rinnovato a inizio ottobre col Napoli fino al 2030 e in estate è rimasto alla corte di Antonio Conte proprio per manifesta volontà dell’allenatore salentino, che crede parecchio nelle potenzialità dell’ex Reggiana. Tanto da comunicare ai suoi dirigenti di trattenerlo in organico, nonostante le numerose richieste di prestito arrivate da altri club della massima serie (in primis la Cremonese, ma pure Lecce e Parma avevano sondato il terreno). Detto, fatto".