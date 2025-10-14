Rinnovo Anguissa, ci siamo: trattativa nella fase calda, i dettagli
"È entrata nella fase finale la trattativa per il rinnovo di Frank Zambo Anguissa col Napoli". Lo si legge sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola con un focus dedicato ai giocatori azzurri pronti a essere blindati dal club.
"Da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme il cammino dopo i due Scudetti vinti in tre anni. Con la possibilità di centrare un altro tricolore che alletta parecchio l’ex Fulham. Motivo per cui il centrocampista ad agosto ha deciso di restare in azzurro, declinando le ricchissime offerte ricevute da un paio di club arabi più le proposte arrivate da Monaco e Sunderland. Tutte rimaste a bocca asciutta. Ora il nuovo contratto con annesso ritocco di stipendio per cementare una storia già ricca di soddisfazioni".
