Neymar-Napoli, Romano: "Solo proposto, mai trattato. E ce n'era un altro..."

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena del calciomercato estivo riguardante Neymar, che fu proposto al Napoli ed all'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Attenzione a un nome che è circolato negli ultimi giorni, lo ha fatto La Gazzetta dello Sport, ed è il nome di Neymar Junior. Si è parlato di questa suggestione Neymar come di un giocatore che ha avuto la possibilità di arrivare in Italia durante il mercato del 2025.

Quello che mi risulta a proposito di questo discorso, è che Neymar intorno a fine aprile inizio maggio è stato offerto a dei club italiani. È stato offerto soprattutto al Napoli, agli azzurri è stata prospettata questa possibilità di prendere il brasiliano ma prima che avesse nuovi problemi fisici. Il Napoli ha valutato quell’opportunità, come valutava Jack Grealish e altri giocatori per quella posizione, facendo poi altre scelte. Neymar non è mai stato realmente vicino al Napoli, il club non ha mai fatto nessuna proposta né trattato. Neymar è stato proposto in quel periodo anche all’Inter".