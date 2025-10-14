Rinnovo Rrahmani, Tuttosport annuncia: "4 mesi di trattative ma ci siamo, le cifre"

Amir Rrahmani rinnova. In passato aveva detto di no a CR7, all'Al Nassr. Trattativa lunga per l'accordo ormai raggiunto.

Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "Manca solo la firma per il prolungamento di Amir Rrahmani: dopo quattro mesi di negoziazioni le parti hanno raggiunto l’intesa per andare avanti insieme fino al 2028 con opzione per il 2029. Se da un lato il centrale è andato incontro al suo club di appartenenza, dall’altro il management azzurro l’ha premiato con l’aumento di stipendio a 4 milioni annui. Il centrale kosovaro nei mesi scorsi declinò prima la chiamata dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che aveva individuato nell’ex Verona l’uomo giusto per puntellare la propria retroguardia".