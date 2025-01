Fazzini ha l'accordo con la Lazio, ma l'Empoli vuole cederlo al Napoli: la situazione

Testa a testa di mercato tra Napoli e Lazio. I due club stanno cercando di acquistare Jacopo Fazzini dall'Empoli e non si è ancora delineato uno scenario chiaro. Da un lato il classe 2003 vorrebbe vestire la maglia biancoceleste, dall'altro però la società di Corsi preferirebbe cederlo al Napoli per il tipo di offerta. Gli azzurri infatti hanno proposto di pagare subito per il centrocampista, quindi un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Lazio - che ha già l'accordo col calciatore - l'ha chiesto in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Jacopo #Fazzini wants to join #Lazio. He already agreed personal terms terms for a contract until 2029 and is pushing to be sold to Lazio, which offered 18-months loan + obligation to buy to #Empoli, which prefers #Napoli’s bid (immediate permanent deal), as of now. #transfers