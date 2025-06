Flop Okafor, torna subito al Milan e ci pensano dal Brasile. Lui vuole l'Europa

Il Napoli non riscatterà Noah Okafor, che farà dunque ritorno al Milan. L'attaccante di proprietà del club rossonero dovrà cercare una nuova sistemazione e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, chi sta facendo una valutazione sul suo profilo è il Botafogo. Difficile che possa concretizzarsi questo scenario perché il 25enne, diventato campione d'Italia pur non recitando con Antonio Conte un ruolo da protagonista, vuole rilanciare la propria carriera in Europa.

Nel suo palmares ci sono 9 titoli: lo scudetto vinto con il Napoli, la Coppa Svizzera conquistata con il Basilea, 4 campionati d'Austria e infine 3 Coppe d'Austria, tutti trofei sollevati con la maglia del Salisburgo. La sua parabola è discendente, ma il tempo è dalla sua e il futuro gli darà sicuramente l'opportunità di riscattarsi.