Romano su Osimhen: “Il Galatasaray cerca un modo per trattenerlo”

Nel corso di 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Victor Osimhen: "C'è l’interesse da parte del Galatasaray. Il club turco, come abbiamo sempre detto, sta cercando di trovare un modo per trattenere Osimhen per un'altra stagione, perché ha fatto un lavoro fantastico e non si tratta solo di una questione in campo, anche fuori dal campo il rapporto che aveva con i tifosi era qualcosa di davvero speciale.

Quindi tutte le parti stanno cercando di trovare una soluzione insieme, ma 75 milioni di euro sono una cifra alta, non è facile per il Galatasaray concludere l'affare. E’ di nuovo una storia aperta, con l'Al-Hilal è invece chiusa, vediamo se magari qualche club inglesi possono provarci. Al momento la situazione di Osimhen è assolutamente aperta”.